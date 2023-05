Über Migrationspolitik diskutieren

Wetzlar/Dillenburg/Herborn-Burg. Der Kreisverband der CDU Lahn-Dill lädt für Montag, 5. Juni zu einer Diskussionsveranstaltung über die aktuelle Migrationspolitik in das Bürgerhaus in Herborn-Burg, Burger Hauptstraße 58 ein. Was ist notwendig, damit Migration in Deutschland humanitär aber geordnet gelingen kann. Dazu wird der Bundestagsabgeordnete und Innenrechtsexperte Stefan Heck sowie Manuel Ostermann, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Jörg-Michael Müller die aktuelle Problemlage analysieren und Lösungsansätze aufzeigen. Beginn ist um 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.