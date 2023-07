Über Zukunftsbilder für die Kirche im Dorf diskutieren

Wetzlar/Dillenburg. „Welche Vorstellungen haben wir von der Kirche, welche Bilder der Zukunft für die Kirche im Dorf?“ Dieser Frage geht ein zweitägiger Workshop des Bildungsreferates im Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill in Kooperation mit der Evangelischen Akademie im Rheinland nach. Der Workshop findet am Freitag, 15. September, von 16 bis 20.30 Uhr und am Samstag, 16. September, von 9.30 bis 16 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Krofdorf, Rodheimer Straße 23 statt. Der Kostenbeitrag beträgt inklusive Verpflegung 30 Euro. Informationen gibt Bildungsreferentin Marlene Schleicher unter Telefon 06441-4009-38. Eine verbindliche Anmeldung wird erbeten bis spätestens Montag, 24. Juli, online auf: https://termine.ekir.de/d-705749 oder den ausgefüllten Anmeldebogen an: Evangelischer Kirchenkreis an Lahn und Dill, Bildungsreferat, Turmstr. 34, 35578 Wetzlar, senden.