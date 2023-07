Umleitung zur Führerschein- und Zulassungsstelle Wetzlar

Wetzlar/Dillenburg . Ab Mittwoch, 5. Juli, führt die energie- und wassergesellschaft mbh (enwag) Vorbereitungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt der Baustelle am Karl-Kellner-Ring durch. Auch die Führerschein- und Zulassungsstelle des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar liegt in der Nähe des Baustellenabschnitts. Die Zufahrt zum Baumeisterweg 3 ist während dieser Vorbereitungen nur über die Umleitung über die Flutgrabenstraße erreichbar. Kundinnen und Kunden sind angehalten, mehr Zeit für die Anfahrt und die Parksituation einzuplanen. Die ausgewiesene Umleitung ist zu beachten.