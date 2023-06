Unterhaltsvorschuss jetzt auch online beantragen

Wetzlar/Dillenburg. Um den Unterhalt ihres minderjährigen Kindes oder ihrer minderjährigen Kinder zu sichern, können Eltern Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt beantragen. Ab sofort ist das im Lahn-Dill-Kreis auch online möglich, dazu muss eine Anmeldung per online-Ausweisfunktion (eID) erfolgen oder ein Servicekonto anlegt werden. Auf https://www.unterhaltsvorschuss-online.de/ können Interessierte mit einem Schnell-Check prüfen, ob ihr Kind Anspruch auf Unterhaltsvorschuss hat. Zudem kann dort direkt der Erstantrag gestellt werden. Eltern, die bereits Unterhaltsvorschuss für ihr Kind beziehen, müssen den Antrag jährlich prüfen lassen. Auch das ist im Online-Portal möglich. Erforderliche Nachweise können dem Online-Antrag beigefügt werden. Für Rückfragen zum Unterhaltsvorschuss oder zu Themen rund um Jugend- und Familienberatung stehen die Mitarbeitenden der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe in Wetzlar unter Telefon 06441-407-1501 oder per E-Mail an jugendhilfe@lahn-dill-kreis.de und in Dillenburg unter Telefon 02771-407-6000 oder per E-Mail an jugendhilfe-dill@lahn-dill-kreis.de zur Verfügung.