Unwetter trifft Haiger und Dillenburg

Am späten Nachmittag hatte sich das Warn- und Informationssystem Katwarn mit Unwetterwarnungen für mehrere mittelhessische Landkreise gemeldet. Wenig später war es dann soweit. Kurz, aber heftig: So schildern Nutzer auf Facebook das Unwetter in mehreren Haigerer Stadtteilen. Für knapp 15 Minuten prasselten gegen 18 Uhr Starkregen und Hagel vom Himmel herab. Kurz darauf schien schon wieder die Sonne. Auf der Landstraße zwischen Haiger und Rodenbach fiel ein kleiner Baum auf die Straße – der war jedoch umgehend in handliche Stücke zersägt und aus dem Weg geräumt.