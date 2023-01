„Veganuary” zum Jahresbeginn schon fast Tradition

Ziemlich viele gute Gründe also, um es zumindest mal für vier Wochen vegan zu probieren, oder? Wer dabei ein wenig an die Hand genommen und sich näher zum Thema Veganismus informieren möchte, kann sich bei „Veganuary” anmelden. Einen Monat lang gibt es dann täglich eine E-Mail, unter anderem mit Tipps zu Nährstoffen, Rezepten und Einkaufshinweisen. Das Startdatum ist frei wählbar: Die Ausrede, dass der Januar bereits begonnen hat, zählt also nicht.