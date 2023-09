Verband gibt 123.498 Euro für psychisch Kranke im Lahn-Dill-Kreis

48 verschiedene Träger unterhalten in ganz Hessen rund 70 PSKB. Hier können die Menschen Kontakte knüpfen, sich untereinander austauschen oder mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern reden, die sie auch an weiterführende Angebote in der Region vermitteln, so der Verband. In den PSKB werde den Menschen zudem geholfen, ihren Tag zu strukturieren und gemeinsam zu gestalten. Die PSKB der Diakonie Lahn-Dill in der Obertorstraße in Wetzlar fördert der LWV mit 70.505 Euro, die Einrichtung des Diakonischen Werks an der Dill in Herborn in der Straße „Am Hintersand“ erhält 52.993 Euro, teilt der LWV mit.