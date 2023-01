Vereinstag findet digital statt

Wetzlar/Dillenburg. Der Vereinstag ist eine Kooperations-Veranstaltung des Lahn-Dill-Kreises, des Freiwilligenzentrums Mittelhessen und ist ein kostenfreies Angebot des Koordinierungszentrums Bürgerschaftliches Engagement im Lahn-Dill-Kreis. Beim digitalen Vereinstag am Samstag, 11. Februar, werden von 10 bis 15 Uhr unter anderem Fragen rund um das Vereinsrecht, Nachhaltigkeit und Geld, in verschiedenen Workshops beantwortet. Anmeldungen sind ab sofort online möglich auf bit.ly/VereinstagLDK. Dort sind auch weitere Informationen zu den einzelnen Vorträgen zu finden. Interessierte können an allen Veranstaltungen an diesem Tag teilnehmen oder sich nur für einzelne Vorträge anmelden. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.