Verpflichtungserklärung jetzt online abgeben

Wetzlar/Dillenburg/Herborn. Besuch aus dem Ausland? Bürger im Lahn-Dill-Kreis können dafür ab sofort die in bestimmten Fällen nötige, sogenannte Verpflichtungserklärung online unter https://bit.ly/verpflichtungserklaerung abgeben. Darauf weist die Kreisverwaltung hin. Neben persönlichen Informationen der gastgebenden Person muss diese auch ihre Einkommensverhältnisse offenlegen. So kann die Ausländerbehörde des Lahn-Dill-Kreises prüfen, ob der Besucher finanziell abgesichert ist. Das Verfahren läuft so: Die Bürger weisen sich per eID-Ausweisfunktion digital aus. Die Verwaltungsgebühr wird über PayPal gezahlt. Nach einer Prüfung durch die Mitarbeiter wird die Verpflichtungserklärung an die angegebene Adresse geschickt. Zusätzlich zum neuen Online-Service bietet die Ausländerbehörde aber auch weiter die Möglichkeit, die Verpflichtungserklärungen in Papierform abzugeben. Wer keine eID-Ausweisfunktion besitzt, kann das Onlineangebot trotzdem nutzen. Zunächst prüfen die Mitarbeiter der Ausländerbehörde den Online-Antrag. Im Anschluss bekommt der Antragsteller einen Termin, um sich in der Behörde auszuweisen und die Verpflichtungserklärung abzuholen. Weitere Informationen zum Thema Verpflichtungserklärung gibt es auch unter Telefon 06441-407-2310 oder mit einer Mail an abh@Lahn-Dill-Kreis.de.