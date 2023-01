Hochwasser an Lahn und Dill: So ist die Lage aktuell

Dass man sich besser von wegen Hochwasser gesperrten Straßen fernhalten sollte, haben am Samstag zwei Autofahrer in Heuchelheim eindrücklich festgestellt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr retteten die beiden – samt Fahrzeuge – von einer überschwemmten Straße. Der Bereich in der Gemeinde Heuchelheim sei eindeutig gesperrt gewesen, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte. Trotzdem seien die Fahrer in den Bereich eingefahren und dann mit den Fahrzeugen liegen geblieben. Die Retter seien daraufhin mit einem Unimog angerückt und hätten die Fahrzeuge aus dem Wasser gezogen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Sonntagmittag lag der Pegel der Lahn, gemessen am Klärwerk in Gießen, übrigens mittig zwischen den Meldestufen 2 und 3.