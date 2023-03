Virtuelle Sprechstunde zur beruflichen Weiterbildung

Wetzlar/Dillenburg. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es? Welche passt zu mir und meiner Situation? Und wie kann ich eine berufliche Weiterbildung finanzieren? Fragen wie diese beantworten Expertinnen der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar und des Instituts für Berufliche Bildung (IBB) in einer virtuellen Sprechstunde am Donnerstag, 23. März, von 10 bis 11 Uhr. Iris Angrick (Arbeitsagentur) und Azra Mehic (IBB AG) geben allen, die an einer Weiterbildung interessiert sind, individuelle Auskunft und maßgeschneiderte Tipps. Eine Anmeldung für die kostenlose Skype-Veranstaltung ist nicht erforderlich. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf https://join.arbeitsagentur.de/meet/iris.angrick/5L5F5916 in die Veranstaltung einloggen.