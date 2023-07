Vollsperrungen der A480 zwischen Wetzlarer Kreuz und Aßlar

Wetzlar/Aßlar. Die Autobahn Westfalen setzt in der Anschlussstelle Aßlar der Autobahn 480 die Brücke über die B277 instand. Für den Umbau der Baustellenverkehrsführung muss die A480 in zwei Nächten zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Aßlar gesperrt werden. In der Nacht vom Montag, 17. Juli, auf Dienstag, 18. Juli, ist die A480 daher in beiden Fahrtrichtungen von 21 bis 5 Uhr voll gesperrt.