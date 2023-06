Deutschlandticket auch im IC34 ab Dillenburg

Seit Dezember 2021 ist der Lahn-Dill-Kreis an den Intercity angebunden. Auf der IC-Linie 34 zwischen Münster und Frankfurt machen die Züge je acht Mal pro Tag (alle zwei Stunden) und in beide Fahrtrichtungen Halt in Dillenburg und Wetzlar, außerdem in Siegen. Und an Werktagen einmal morgens früh auch in Herborn. Einmal pro Tag fährt der Zug auch nach Münster weiter bis an die Nordsee (Norddeich Mole).