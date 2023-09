Wetzlar/Dillenburg. Die IHK Lahn-Dill lädt zum Vortrag mit Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft für Mittwoch, 27. September, um 17 Uhr in die Geschäftsräume der IHK Wetzlar, Friedenstraße 2 ein. Referent Jürgen Matthes, Leiter, leitet am Institut der deutschen Wirtschaft das Themencluster „Globale und regionale Märkte“. Er wird in dem Vortrag „China – Chance oder Risiko nach der Zeitenwende?“ eine Analyse der verschiedenen Abhängigkeiten vornehmen und so ein differenziertes Bild der Situation aufzeigen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion und Austausch. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung bis zum 20. September online auf ihk/lahn-dill.de, Dokumentennummer 5911902.