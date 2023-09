Vortrag zur Radikalisierung in der Mitte der Gesellschaft

Wetzlar/Dillenburg. Die LINKE im Lahn-Dill-Kreis lädt für Dienstag, 26. September, um 19 Uhr, zu einem Vortrag „Radikalisierung in der Mitte der Gesellschaft und die Zusammenhänge mit der Ermordung von Dr. Walter Lübcke“ in das Nachbarschaftszentrum Niedergirmes, Wiesenstraße 4 ein. Hermann Schaus, bis August 2022 Landtagsabgeordneter, Obmann für DIE LINKE und als stellvertretender Vorsitzender des Lübcke-Untersuchungsausschusses, aktiv an der Aufklärungsarbeit beteiligt. Er berichtet aus der Arbeit des Ausschusses und seinen Erkenntnissen. Der Vortrag kann auch via Zoom verfolgt werden. Die Zugangsdaten: https://tinyurl.com/5a46apts Meeting-ID: 95590833749 Kenncode: 376376.