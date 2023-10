Wahl in Mittelhessen live: CDU klar vorn, AfD wächst stark

18.50 Uhr: Zur ersten Prognose um 18 Uhr ist auf der Wahlparty der SPD im Kulturzentrum „Franzis“ am Rande der Wetzlarer Altstadt noch nicht viel los. Die meisten Genossen seien als Wahlhelfer im Einsatz und dementsprechend mit dem Auszählen der Stimmen beschäftigt, sagt Cirsten Kunz, Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis Lahn-Dill II, also dem südlichen Lahn-Dill-Kreis. Sie kommt in dem Moment ins „Franzis“, als die erste Prognose im HR-Fernsehen vorgestellt wird: AfD bei 16 Prozent – wie die SPD. „Das Schlimmste, was ich da sehe, sind 20 Sitze AfD“, sagt Kunz. Zum eigenen Ergebnis sagt die Aßlarerin: „Wir haben uns was anderes gewünscht, wir haben für was anderes gekämpft.“ Allzu überrascht seien die meisten Genossen aber auch nicht, war der Stimmenverlust in den Umfragen vor der Wahl doch absehbar.