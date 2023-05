Wetzlar/Dillenburg. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Bereiche Arbeit, Soziales und Gesundheit, Dagmar Schmidt, lädt für Mittwoch, 31. Mai, von 14 bis 15 Uhr zur Wahlkreis-Sprechstunde in das Wahlkreisbüro, Bergstraße 60 in Wetzlar ein. Alle Interessierten können sich unter Telefon 06441-2092522 oder per E-Mail an dagmar.schmidt@bundestag.de anmelden.