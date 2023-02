Wetzlar/Dillenburg. Eine Wahlkreissprechstunde der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Schmidt findet am Freitag, 17. Februar, von 14.30 bis 15.30 Uhr im Wahlkreisbüro Wetzlar, Bergstraße 60 statt. Alle Interessierten können sich unter Telefon 06441-2092522 oder per E-Mail an dagmar.schmidt@bundestag.de anmelden.