Wahlschablonen für Blinde und Sehbehinderte bestellen

Wetzlar/Dillenburg. Am 8. Oktober findet in Hessen die Landtagswahl statt. Blinde und sehbehinderte Wahlberechtigte können ab sofort Wahlschablonen und die dazugehörigen Audio-CDs kostenlos beim Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen (BSBH) bestellen. Per E-Mail an info@bsbh.org oder unter Telefon 069-1505966. Der Versand startet in den nächsten Tagen.