Wetzlar/Dillenburg. Die Naturschutz-Jugend (NAJU) Hessen lädt immer wieder Interessierte zum Wandern ein. Die Fortbildung „Wandertouren leiten“ richtet sich an alle, die gerne draußen unterwegs sind und mit anderen ihre Wanderabenteuer teilen möchten. Teilnehmende können einiges dazulernen, was es braucht, um Wandertouren erfolgreich anzuleiten. Die Gruppe ist fünf Tage, vom 29. September bis 3. Oktober in der Pfalz unterwegs. Neben Inputs zur Planung, Durchführung und Rahmenbedingungen für erfolgreiche Wandertouren, gibt es genug Zeit für Austausch. Während der Tour finden sich immer wieder Momente zum Ausprobieren und Feedback geben. An der Fortbildung können alle ab 18 Jahren teilnehmen. Der Teilnehmerbeitrag für die Freizeit inklusive Unterkunft und Verpflegung beläuft sich auf 155 Euro. Weitere Informationen gibt es bei der Naturschutz-Jugend (NAJU) Hessen, Telefon 06441-946903, E-Mail: mail@NAJU-Hessen.de. Anmeldungen können auch auf www.NAJU-Hessen.de vorgenommen werden.