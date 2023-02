Wann der Baumschnitt genehmigt werden muss

Die Beseitigung von Gehölzen, teilt der Kreis mit, sei in dieser Zeit nur eingeschränkt möglich. Diese dürfen außerhalb von gärtnerisch genutzten Flächen und des Waldes nicht ohne Ausnahmegenehmigung beseitigt werden. Hierbei geht es vor allem um Bäume an Straßen, Obstbäume in Streuobstwiesen sowie Einzelbäume oder Baumgruppen in der freien Landschaft.