Wann kommt der Kuckuck zurück?

Meldungen können direkt auf der Webseite www.kuckuck-hessen.de abgegeben werden. Viele Frühlingsvögel treffen aufgrund der Klimaerwärmung immer zeitiger in Hessen ein, so die Erfahrung des Nabu. Beim Kuckuck, der als Langstreckenzieher in Afrika überwintert, werde aber bislang angenommen, dass er seine Ankunftszeit noch nicht an den Klimawandel angepasst hat. Sein unverwechselbarer Ruf sei meist erst im Laufe des Aprils bei uns zu hören. Viele Wirtsvögel des Kuckucks – Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Zaunkönig, Bachstelze und Teichrohrsänger – begännen jedoch immer früher mit ihrer Brut. Wenn der Kuckuck hier eintrifft, seien die ersten Eier oft schon gelegt. „Für die Kuckucksweibchen wird es immer schwieriger, ihre Eier erfolgreich den zukünftigen ‚Zieheltern‘ unterzuschieben“, erläutert Eppler. Um sich erfolgreich fortzupflanzen, sei es für den Kuckuck wichtig, sich genau auf das Brutgeschehen seiner Wirtsvögel abzustimmen. Dieses sensible Gefüge könne durch die Klimaerwärmung gestört werden.