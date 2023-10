Wann und wo Wochenmärkte im Lahn-Dill-Kreis stattfinden

Lahn-Dill-Kreis. Kürbis, Kohl, Karotten und Kartoffeln – all das und noch mehr hat gerade Saison und wächst auch regional sehr gut. In der Broschüre „Gutes aus der Region“ hat der Lahn-Dill-Kreis zusammen mit dem Kreis Gießen alles Wichtige zusammengefasst für alle, die regional und saisonal einkaufen wollen. Unter anderem sind dabei auch die Wochenmärkte aufgeführt. Zwei davon finden regelmäßig in Wetzlar statt, weitere in Aßlar, Braunfels, Driedorf, Haiger, Breitscheid, Dillenburg und Herborn.