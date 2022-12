Was ist über Reichsbürger aus dem Lahn-Dill-Kreis bekannt?

07.12.2022, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Ein Hinweisschild mit dem Bundesadler und der Aufschrift ·Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof·. Der Generalbundesanwalt will eine Erklärung zu Razzien und Verhaftungen in der Reichsbürgerszene abgeben. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen mehrere Menschen aus der sogenannten "Reichsbürgerszene" im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. Zahlreiche Beamte waren in mehreren Bundesländern im Einsatz. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (© Uli Deck/dpa)