Wetzlar/Dillenburg. „Ich habe Rücken!” Was tun bei chronischen Wirbelsäulenschmerzen? Das ist das Thema von zwei Patientenveranstaltungen der Unfallchirurgie und Orthopädie. Diese finden statt am Donnerstag, 15. Juni im Konferenzzentrum am Klinikum Wetzlar, Forsthausstraße 1 und am, Mittwoch, 20. September im Konferenzraum der Dill-Kliniken, Rotebergstraße 2 statt. Über die Möglichkeiten der konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten referieren Susanne Markgraf, Leitung der Abteilung Wirbelsäulentherapie der Klinik Falkeneck in Braunfels und Christian Braune, leitender Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Wetzlar. Start der Veranstaltungen ist jeweils 17 Uhr.