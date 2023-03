Website-Check als Online-Informationsgespräch

Wetzlar/Dillenburg. Eine Website ist für Kleinunternehmen heutzutage ein Muss. Sie dient als digitale Visitenkarte und trägt entscheidend zum ersten Eindruck und dem Image des Unternehmens bei. Jedoch sind im Rahmen einer Websitegestaltung zahlreiche Faktoren zu beachten, denn potenzielle Kunden entscheiden bereits nach wenigen Klicks, ob sie weiterhin auf der Seite verweilen oder nicht. Umso entscheidender sind die Übersichtlichkeit der Website, die Navigationsstruktur, das Layout, der nutzergerechte Inhalt, die rechtlichen Aspekte und die mobile Funktionsfähigkeit. Hinzu kommt die Berücksichtigung der Suchmaschinen. Deshalb bietet die IHK Lahn-Dill, am Mittwoch, 22. März, von 9 bis 16 Uhr in Einzelterminen (ca. 45 Minuten) eine Überprüfung der Website in den Bereichen: Layout, Inhalt, Impressum, technische Komponenten, ausgewählte Links und Gesamteindruck an. Im Verlauf des Informationsgesprächs erhalten Sie ein Feedback sowie eventuelle Verbesserungsvorschläge für die Website. Alle Interessierten sind eingeladen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung zum kostenlosen Online-Informationsgespräch ist auf https://tinyurl.com/m5xjfvxm möglich. Die Zugangsdaten werden rechtzeitig vor dem Termin per E-Mail zugesandt. Veranstalter ist die IHK Lahn-Dill in Zusammenarbeit mit dem Referenten Professor Heinz Kraus.