Welche Chancen bieten Geisteswissenschaften

Wetzlar/Dillenburg. Geisteswissenschaften sind ein weites Feld. Es reicht von Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften über Geschichts-, Medien- und Theaterwissenschaften bis hin zu Regionalwissenschaften, Philosophie und Anthropologie - um nur einige zu nennen. Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen an Absolventen dieser Disziplinen. Fast allen gemein sind Schlüsselkompetenzen wie die Fähigkeit, neue Aufgabenstellungen schnell zu erfassen, analytisch und strukturiert anzugehen und benötigte Informationen exakt zu recherchieren. Doch wie gelingt der Einstieg am besten? Wie steht es um die Arbeitsmarktchancen? In welchen Bereichen können Geisteswissenschaftler arbeiten? Welche beruflichen Alternativen zum Wunschjob sind denkbar? Diese und weitere Fragen beantworten die Experten beim nächsten „abi“-Chat am Mittwoch, 7. Juni. Dann dreht sich von 16 bis 17.30 Uhr alles um „Chancen mit Geisteswissenschaften“. Interessierte loggen sich ab 16 Uhr auf http://chat.abi.de/ ein und stellen ihre Fragen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im „abi“-Portal veröffentlicht wird. Mehr Infos zum Chat gibt es auf https://abi.de/interaktiv/chat.