Wenn die Eltern sich trennen: Lahn-Dill-Kreis unterstützt Kinder

Wetzlar/Dillenburg. Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb, Papa sehe ich nur noch am Wochenende oder Mama hat einen neuen Partner – wenn Eltern sich trennen, ist es für Kinder oft schwierig, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Um sie dabei zu unterstützen, gibt es ein kostenfreies Gruppenangebot der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar für Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren. Bei den regelmäßigen Treffen kommen die Jungen und Mädchen in Gruppen mit jeweils sechs bis acht Kindern zusammen. Hier können sie sich ihrem Alter entsprechend mit Themen rund um Scheidung und Trennung auseinandersetzen und austauschen. Außerdem erhalten sie von pädagogischen Fachkräften Unterstützung bei der Gestaltung ihres familiären Alltags nach der Trennung ihrer Eltern. Die nächste Gruppe startet am Dienstag, 2. Mai, und umfasst neun Termine. Die Treffen finden dienstags von 15.30 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Erziehungs- und Familienberatungsstelle, Karl-Kellner-Ring 39 in Wetzlar statt. Für Eltern gibt es am Donnerstag, 27. April, um 16.30 Uhr einen Elternabend, an dem weitere Einzelheiten besprochen und Fragen geklärt werden können.