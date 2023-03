Wenn es in der Ausbildung knirscht

Wetzlar/Dillenburg. Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar informiert Unternehmen in zwei Kurzveranstaltungen über Hilfen an Auszubildende, wenn deren Berufsabschluss gefährdet scheint und Zweifel am Bestehen des theoretischen Teils der Abschlussprüfung aufkommen. Um Defizite auszugleichen, bietet die Arbeitsagentur mit „AsA-flex“ eine Palette kostenloser Unterstützungsleistungen für verschiedene Bedarfe. Am Dienstag, 14. März, 11 Uhr, informieren Ausbildungsvermittler und Berufsberater der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar interessierte Arbeitgeber in einer 30-minütigen Skype-Veranstaltung zum Thema „AsA-flex“. Am Donnerstag, 16. März, 10 Uhr, wird die gleiche Veranstaltung im Berufsinformationszentrum (BiZ) Wetzlar, Sophienstraße 19, in Präsenz angeboten. Die Arbeitsagentur bittet um Anmeldung per E-Mail an wetzlar.arbeitgeber@arbeitsagentur.de unter Angabe der gewünschten Veranstaltung.