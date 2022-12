Wertstoffhof an Heilig Abend und Silvester geschlossen

Wetzlar/Dillenburg. Der Wertstoffhof des Lahn-Dill-Kreises auf dem Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in Aßlar bleibt an Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) geschlossen. Darauf macht die Abfallwirtschaft Lahn-Dill, Eigenbetrieb des Lahn-Dill-Kreises, aufmerksam. Auch die mobile E-Schrott-Annahme in Dillenburg-Oberscheld findet an Heiligabend nicht statt. Mehr Informationen zur Abfallentsorgung im Lahn-Dill-Kreis gibt es auf der Homepage: www.awld.de.