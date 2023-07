Wetzlarer Arbeitsagentur stellt Berufe und Studiengänge vor

Wetzlar/Dillenburg. Dass die Vielzahl der Ausbildungs- und Studienwege die Berufswahl nicht einfacher macht, hat das große Interesse an der „Studien- und berufskundlichen Vortragsreihe“ für Abiturienten und Fachoberschüler gezeigt: 1587 jugendliche Besucher sind der Einladung der Wetzlarer Arbeitsagentur gefolgt und haben sich an drei Tagen in 24 Veranstaltungen bei Experten aus Betrieben und Hochschulen über mehr als 100 verschiedene Berufe und Studiengänge informiert.