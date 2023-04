Wetzlarer Herzseminar

Wetzlar/Dillenburg. Die Medizinische Klinik I am Klinikum Wetzlar lädt am Mittwoch, 3. Mai zum traditionellen Patientenseminar rund um das Thema Herz in die Stadthalle Wetzlar, Brühlbachstraße 2b ein. Das Patientenseminar gibt den Besuchern dabei die Möglichkeit, sich über die aktuellen Fortschritte bei der Behandlung von Herz- und Gefäßerkrankungen zu informieren. In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen“. Folgende Themen stehen bei den Experten der Medizinischen Klinik I und den externen Referenten auf dem Programm: „Operative oder katheterbasierte Therapie der Trikuspidalklappe?“, „Lässt sich Vorhofflimmern per Smartphone erkennen“, „Leben mit einem Schrittmacher oder Defibrillator – Antworten auf häufige Patientenfragen“ und „Sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll oder nicht?“. Von besonderem Interesse für die Zuhörer sind dabei die Frage- und Diskussionsrunden im Anschluss an die allgemein verständlich präsentierten Vorträge. Neben Professor Dr. med Martin Brück referieren Dr. med. Peter Roth, Stellvertretender Direktor der Abteilung für Herz-, Kinderherz- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Gießen/Marburg, Standort Gießen, Horst Peter Pohl, Beauftragter der Deutschen Herzstiftung sowie Georg Braig und Florian Gilbert, beide Oberärzte der Medizinischen Klinik I. Beginn ist um 16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.