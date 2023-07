Wie der Lahn-Dill-Kreis Kulturgüter schützen könnte

Ein Beispiel für schützenswertes Kulturgut im Lahn-Dill-Kreis: das Lottehaus in Wetzlar. (© Gert Heiland)

Was tun im Katastrophenfall, wie die Objekte in Museen, Archiven, Bibliotheken und Sammlungen erhalten? Die Kreispolitik will sich mit der Gründung eines Notfallverbunds befassen.