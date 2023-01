Wiedereinstieg in das Erwerbsleben

Wetzlar/Dillenburg. An Frauen, die nach Zeiten der Kinderbetreuung oder Pflege wieder ins Erwerbsleben einsteigen möchten, richtet sich eine digitale Veranstaltung der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur am Freitag, 3. Februar, 9 bis 11 Uhr. Dabei werden auch die Fragen der Teilnehmenden beantwortet. Wer an der Skype-Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an Limburg-Wetzlar.BCA@arbeitsagentur.de anmelden und erhält rechtzeitig die Einwahlmodalitäten per E-Mail.