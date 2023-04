„Wir haben kein Demokratieversagen“

Die Alimentation, also Entlohnung der Landesbeamten, war eines der Themen, das der dbb-Landesvorsitzende Heini Schmitt vorstellte. Er war am Abend zuvor in Potsdam bei den Tarifverhandlungen gewesen und berichtete den Delegierten die Sicht des dbb. Nach wie vor fordern der dbb und verdi 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro für ein Jahr. Das letzte vorliegende Angebot der Arbeitgeberseite laute jedoch: 5 Prozent und eine Einmalzahlung von 2500 Euro für eine Laufzeit von 27 Monaten. „Man sieht gleich, dass da die Vorstellungen relativ weit auseinander liegen“, sagte Schmitt. Gebe es in der Schlichtungsrunde keine Einigung, komme es zur Urabstimmung und möglicherweise zu weiteren Streiks.