Wirtschaft an Lahn und Dill fordert klares Signal aus der Politik

„Wieder einmal zeigt sich, dass wir als industriestärkster Kammerbezirk Hessens sehr gut aufgestellt sind“, erklärt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn-Dill, Alexander Cunz, in einer Pressemitteilung. Er warnt jedoch vor zu viel Optimismus. „Im Vergleich zum ersten Quartal sind die Zahlen rückläufig.“ So habe die heimische Industrie in den ersten drei Monaten des Jahres 2,32 Milliarden Euro erwirtschaftet, im zweiten Quartal 2,28 Milliarden Euro.