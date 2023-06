WJ-Polit-Talk zur Landtagswahl

Wetzlar/Dillenburg/Herborn. Im Oktober 2023 finden in Hessen die Landtagswahlen statt. Im Vorfeld möchten die Wirtschaftsjunioren Lahn-Dill und Wetzlar zur Transparenz der wirtschaftspolitischen Positionen der Parteien beitragen. Der WJ-Polit-Talk findet am Dienstag, 4. Juli, von 16 bis 18 Uhr im Golden Eye, Kaiserstraße in Herborn statt. Vertreter aus den Fraktionen des Hessischen Landtags stehen den Unternehmern aus der Region Rede und Antwort und sprechen in einem lockeren Polit-Talk bei einem Billardspiel unter anderem über die Themen, Innovation und Gründung, Bildung und Fachkräfte, Beruf und Familie, Digitalisierung, Europa und Energie. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anzahl der Plätze begrenzt. Anmeldungen sind bei Burak Dogan, IHK Lahn-Dill, Telefon 02771-8421315, E-Mail: dogan@lahndill.ihk.de, möglich.