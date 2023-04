Wo hat der Osterhase die Eier versteckt?

Der Osterhase ist auf dem Weg in die Redaktion in Wetzlar. Er hat einen riesigen Beutel dabei, der mit vielen bunten Ostereiern gefüllt ist. Auf seiner Route hat er acht Orte aufgesucht. Erkennen Sie, wo der Osterhase die Eier versteckt hat? Wo befindet sich der Ort an Station 1? (© Leonie Dittrich)