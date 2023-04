Wo steht die Region bei der digitalen Transformation?

Wetzlar/Dillenburg. Durch die Digitalisierung verändern sich die Anforderungen an Unternehmen, die Verwaltungen und Prozessabläufe. Geschäftsmodelle und Abläufe müssen kritisch überprüft und optimiert werden. Grundvoraussetzung ist hierbei die Versorgung mit leistungsfähiger Telekommunikationsinfrastruktur. Die digitale Transformation kann aber nur gelingen, wenn die Führungskräfte und die Belegschaft in den Unternehmen sowie Verwaltungen mitgenommen, sie im Umgang mit neuen Technologien kontinuierlich weitergebildet und für Veränderungen begeistert werden. Im Rahmen des diesjährigen mediaForum lädt die media Lahn-Dill von 17 bis 19 Uhr in die IHK Lahn-Dill in Dillenburg, Am Nebelsberg 1 ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung aber erforderlich auf https://www.media-ldk.de/2023/02/13/mediaforum-2023-2/.