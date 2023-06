Wetzlar/Dillenburg. In der Woche vom Montag, 12. Juni bis Freitag, 16. Juni veranstalten die Agenturen für Arbeit die „Woche der beruflichen Orientierung und Weiterentwicklung“. Die Berufsberater für Menschen, die bereits erwerbstätig sind oder waren, bieten an diesen Tagen zwölf Online-Veranstaltungen unter anderem zu den Themen „Lebenslanges Lernen“, „Meine Stärken“, „Quereinstieg“, „Future Skills“ und „nachhaltige Berufswege“ an. Die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar weist darauf hin, dass die Übersicht aller Veranstaltungen sowie das Online-Anmeldeformular unter tinyurl.com/2steaf9u abrufbar sind. Die Teilnahme ist kostenlos.