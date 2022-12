Wochenrückblick: Brand, Flucht und Knaller im Westend

Noah-Miguél Pinheiro da Cruz ist 24 Jahre alt und hat bis vor ungefähr einem Jahr in Alsfeld gelebt. Dann ist er nach Frankfurt gezogen. Seine Familie sind Zeugen Jehovas, nachdem sich Noah als homosexuell geoutet hat, haben sie den Kontakt abgebrochen. Aktuell nimmt Noah an der Show „G-A-Y: Mr Gay Germany“ teil, die wöchentlich online auf Joyn ausgestrahlt wird. Darin treten zwölf Kandidaten in unterschiedlichen Challenges gegeneinander an: Es geht um den Titel „Mr Gay Germany“. Die Teilnehmer wollen so Sichtbarkeit für die LGBTQ+ Community generieren. LGBTQ+ ist die Kurzform für lesbische, schwule, bisexuelle, transgender und queere Menschen. Um Sichtbarkeit zu erreichen, leben alle Teilnehmer drei Wochen in einem Haus in Spanien zusammen. Kandidat Noah ist mittendrin und berichtet über die Dreharbeiten, aber auch über seine ganz persönliche Geschichte.