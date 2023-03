Wochenrückblick: Burger, Beef und Betrug

Harsche Kritik am Bürgermeister der eigenen Partei sowie eine angekündigte Strafanzeige: In der Villmarer Gemeindevertretung ging es bei der vergangenen Sitzung hoch her. Es hatte sich einiges angestaut in Andreas Götz (CDU) , als er gegen viertel vor elf ans Mikrophon der König-Konrad-Halle trat und ankündigte, dass „ich heute mal ausführlicher berichten muss“.