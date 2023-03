Wochenrückblick: Der Schock nach dem Tod von Luise

Der Fall um die getötete Luise (12) aus Freudenberg hat viele User besonders aufgewühlt. Das Mädchen war am Samstag erstochen worden. Bei einer großangelegten Suche fanden Polizeibeamte am Sonntagmittag in einem abgelegenen Tal die Leiche. Laut den Ermittlern haben zwei zwölf- und 13-jährige Mädchen aus dem Bekanntenkreis des Opfers die Tat gestanden. Sie sind aus Altersgründen nicht schuldfähig und können nicht angeklagt werden.