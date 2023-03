Wochenrückblick: Drogen, Verbrennungen und ein Geburtstag

Einmal tief durchatmen, das Ziel anvisieren und peng: Auf der Schießanlage "Am Rothenstein" in Ehringshausen trainieren angehende Jäger für die Prüfungen im Mai. Aktuell läuft der vom Jagdverein Wetzlar initiierte Kurs zum Erwerb des Jagdscheins an. (© Timo König)