Wochenrückblick: Flüchtlinge und ein brennendes U-Boot

Am vergangenen Wochenende hat ein Feuer die Kultkneipe „U-Boot“ in Dillenburg schwer beschädigt. Das Lokal besteht seit über 400 Jahren. Immer wieder bleiben Passanten am Montag in der Dillenburger Fußgängerzone stehen. „Gar nicht gut“, sagt ein Mann, als er hinter die rot-weiße Absperrung blickt. An dem Fachwerkhaus in der Hauptstraße sind die Spuren des Wochenendes auch Tage später unübersehbar.