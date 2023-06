Wochenrückblick: Gewalt im Fußball und Prozess um Ayleen

Wüste Schlägerei, Spielunterbrechung, Polizeieinsatz: Schon wieder ist ein Fußball-Relegationsspiel in Mittelhessen von unschönen Szenen geprägt. Beim Duell um den Platz in der Gruppenliga Gießen/Marburg zwischen der SG Eschenburg und dem VfL Neustadt in Gladenbach fielen Zuschauer auf den mit 600 Personen besetzten Rängen übereinander her . Der Schiedsrichter unterbrach die Partie in der 88. Minute beim Stand von 0:0 für 50 Minuten. Die Polizei rückte an. Nach dem Wiederanpfiff netzten die Gäste aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf zum 1:0-Siegtreffer ein. Der Eschenburger Abstieg in die Kreisoberliga West wurde nach den Vorkommnissen auf den Rängen zur Randnotiz.