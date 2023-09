Wochenrückblick: Gloria-Kinos und Forum-Mieter

Der Pepco-Deal hatte vor wenigen Wochen bundesweit die Runde gemacht: Der Anbieter von Kleidung, Haushaltswaren und Dekoartikeln im Billig-Segment wird in Einkaufszentren der ECE Marketplaces GmbH & Co. KG neue Filialen eröffnen. In einem ersten Schritt sind das erst einmal 17 Stück. Freie Ladenflächen in den Häusern gibt es. Schließlich war der Schuhhändler Reno zuvor in die Knie gegangen und hat Platz hinterlassen. Dort stößt nun Pepco nach. Im Laufe des Jahres wird der Discounter auf Expansionskurs auch ins Forum einziehen. Ein Leerstand wird so beseitigt. Aber wie sieht es an anderen Stellen im Shopping-Center damit aus?