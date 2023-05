Wochenrückblick: Großbrand, Shitstorm und Notlandung

Eine Trachtengruppe winkt beim großen Festumzug auf dem 59. Hessentag in Bad Hersfeld im Jahr 2019. Einen solchen Festzug als krönender Abschluss des zehntägigen Landesfests könnte es auch in Limburg geben. Die Stadt will sich für die Ausrichtung des Hessentags bewerben. (© picture alliance/dpa)