Wochenrückblick: Großbrand, Vorwurf an Rittal und Müll-Ärger

Großeinsatz für die Feuerwehr im Hohenahrer Ortsteil Erda: Eine Lagerhalle mit angrenzender Autowerkstatt in der Forsthausstraße hat am Dienstagnachmittag Feuer gefangen. Der Rauch war weit in die Nachbargemeinden zu sehen. Hunderte Feuerwehrleute aus dem Lahn-Dill-Kreis rückten an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Mittwochvormittag ist klar: Der entstandene Schaden dürfte im einstelligen Millionenbereich liegen.