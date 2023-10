Wochenrückblick: Großfamilie ohne Strom und Lehrermangel

In Deutschland fehlen Lehrer. In Ehringshausen leben zwei syrische Pädagogen, die in ihrem Beruf arbeiten wollen und nicht dürfen. Anfangs habe Galan Shamal unbedingt wieder als Lehrer arbeiten wollen. „Ich hatte aber keine Chance. Ich habe so viele Informationen über Mathematik, Physik und Chemie im Kopf – und kann es nicht anwenden.“ Also habe er sein Vorhaben überdacht und danach alles gemacht, um Geld zu verdienen – egal was. Mit den Aushilfsjobs könne er aber keine Familie ernähren. Seine Reem Burhan kämpft weiterhin dafür Lehrerin sein zu können. Warum kommen sie und die Schule nicht zusammen?